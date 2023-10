Šťastný podcast: Exodus lékařů za lepším. Nejen na západ, také na Slovensko

„Jako pacient mám tu zkušenost, že jsou Češi zvyklí, že naše zdravotnictví je velmi kvalitní, velmi dostupné a ještě je nic nestojí. Ale když tohle někde pochvalně řeknu nebo napíšu, ozve se x doktorů, že to je sice fajn, ale že to všechno je jen za cenu jejich absolutního vyčerpání,“ poznamenává Jindřich Šídlo.

Jak tedy zlepšit postavení lékařů? Je to vůbec možné? A jak do toho celého zapadá David Rath? To vám řekne první část Šťastného podcastu.

Dnešní Velká Pardubická. Ti chlapi vědí, do čeho jdou, ať si zpřelámou, co chtějí. Kde ale, k čertu, bere někdo tu zvrácenou odvahu vystavovat takovému riziku nevinná zvířata? Asi dostanu vynadáno, ale podle mě je to odsouzeníhodné týrání. pic.twitter.com/teCkP4P72B

A co na to Jindřich Šídlo? „Velká pardubická je fakt masakr. Ale samozřejmě že by existovala jedna cesta, jak to celé zrušit, která je v Česku vyzkoušená a funguje absolutně. Stačí zrušit dotace všem chovům a závodišti – a je to. Jen si na to asi žádná vláda netroufne,“ krčí rameny. A samozřejmě ve druhé části dodá i několik dalších historek a vzpomínek na dostihy v 90. letech.