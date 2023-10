Šťastné pondělí: Zdravotnictví, jak ho znáte, končí. Změny pocítí každý

Ovšem poté, co asi 5000 lékařů oznámilo, že v případě platnosti takového opatření skončí, začali ministr zdravotnictví Vlastimil Válek i předkladatel oné novely Vít Kaňkovský couvat. Takže se – v nejlepší tradici českého způsobu vládnutí – nyní připravuje novela novely, která původní novelu zruší , jako kdyby nebyla nikdy žádná novela. Vyřešeno, moc gratulujeme.

Jenže problém českého zdravotnictví, které je v mezinárodním srovnání velmi kvalitní a velmi dostupné, nenastal až po této sněmovní eskapádě. Už 30 let je veřejným tajemstvím, že celý systém je založený na mimořádné přetíženosti všeho nemocničního personálu. A už 30 let se to tak nějak politicky toleruje a nikdo s tím není schopný ani ochotný nic udělat.