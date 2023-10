Diagnóza: Lék za 100 milionů a tabu českého zdravotnictví

Ač si to mnozí nechtějí přiznat, existuje řada situací, v nichž prostě nemáme k dispozici tu nejnákladnější a nejlepší léčbu a velmi pečlivě zvažujeme poměr nákladů a benefitů pro daného pacienta. A to bez ohledu na to, co si o tom budou myslet právníci či třeba ústavní soudci. Taková je totiž realita a za desítky let, co jsem v medicínské praxi, nikdy jiná nebyla. V tuto chvíli je v tomto ohledu dokonce nejvelkorysejší, co kdy byla.