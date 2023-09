Vizita: Ve zdravotnictví vrcholí závod o peníze, účty opět nevyjdou

„Nemám důvod si myslet, že by pan ministr nechtěl splnit, co slíbil. Spíš to na mě dělá dojem, že někteří úředníci nepochopili přesně zadání. Věřím, že si to vysvětlíme,“ prohlásil předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka a lakonicky dodává: „Příslib, že primární péče dostane lepší podmínky, tu byl. Návrh úhradové vyhlášky tak nevypadá.“