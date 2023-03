Šťastný podcast: Ideální občan? Kouří, pije a nedožije se důchodu

Jak vypadaly snahy o důchodovou reformu minulých vlád? A co znamená pojem „ideální rodina“? Na to odpoví Šťastný podcast ve složení Jindřich Šídlo, Konstantin Sulimenko, Tereza Povolná a Ondřej Lasák.

Marian Jurečka chystá důchodovou reformu. To samo o sobě není lehký úkol – lidovecký ministr navíc minulý týden musel o reformě jednat s důchodovou „expertkou“ SPD Lucií Šafránkovou, což už hraničí se superhrdinským výkonem. Jenže jedna věc je důchodovou reformu vymyslet a druhá prosadit a udržet, jak by mohl vzpomínat třeba Petr Nečas.

„Vláda Petra Nečase zavedla tzv. druhý pilíř, což znamenalo, že jste si mohli část peněz ukládat do soukromých fondů a stát vám na to něco přispíval. Jenže to tenkrát skoro nikdo nechtěl a taky se do toho nikdo nepřihlásil. A tak se tam v květnu 2013 přihlásil Petr Nečas – a za 14 dní mu padla vláda, Petr Nečas odešel do úplně jiného důchodu a další vláda Bohuslava Sobotky ten druhý pilíř zrušila,“ vzpomíná Jindřich Šídlo.

A protože všichni tušíme, že stabilní důchodové reformy, která by zařídila penze i pro další generace, se jen tak nedočkáme, zkusili jsme na to jít ve Šťastném podcastu jinak a definovali jsme z pohledu důchodového systému ideálního občana.

„Ideální občan celý život pije a kouří, čímž plní státní kasu, zplodí pár dětí a zabalí to v den odchodu do důchodu,“ vyjmenovává Šídlo.

V druhé části, ve které Tereza Povolná vybírá to nej z politického internetového bizáru, jsme se podívali na výroky senátora Zdeňka Hraby. Jedním z jeho hvězdných momentů byl projev, kde představil tezi, že bychom už neměli říkat „tradiční rodina“, ale raději „ideální rodina“.

„Byl by to táta, máma a dítě, nebo děti. Prý je to ideál jak sociální, tak biologický, kulturní i národní,“ přibližuje Tereza Povolná Hrabovy myšlenky.

„Já bych se nedržel zkrátka,“ reaguje na to Konstantin Sulimenko, „ideální rodina by měla ještě obsahovat minimálně dva psy, kočku, dům se zahradou a bazénem a benzínové SUV. A pro tátu pušku do ruky!“

A co dalšího se ve Šťastném podcastu dnes dozvíte? Třeba jací další zábavní senátoři zvolení za STAN ještě existují. Anebo jak to vypadalo, když Jindřich Šídlo roznášel jako brigádník důchody v Turnově.

Poslechněte si celý podcast v přehrávači v úvodu článku.