Šťastný podcast: Parkoviště na Pražském hradě? Nový plán primátora Svobody

Jak bude doopravdy vypadat prvních 100 dnů prezidenta Pavla? A kde udělat v Praze nová parkovací místa? To poradí dnešní Šťastný podcast ve složení Šídlo, Sulimenko, Povolná a Lasák.

Prezident Petr Pavel zveřejnil plán, co chce udělat za prvních sto dní v úřadu. Po Milošovi Zemanovi je Pavlův akční plán sice příjemnou změnou, ale zároveň – přiznejme si to – je vágní, neurčitý a pro běžného čtenáře nicneříkající.

Naštěstí tu je Šťastný podcast, aby ho rozklíčoval a přeložil vám do srozumitelného jazyka, co jednotlivými body Petr Pavel myslel.

„Třeba bod 2: Transparentní a pravidelná komunikace znamená v podstatě Nebudeme to dělat jako Zeman s Ovčáčkem, Mynářem a Nejedlým. Zdá se, že Hrad začne normálně komunikovat. Třeba – a na to se hodně těším – když zavoláš mluvčí, tak ti odpoví,“ analyzuje Jindřich Šídlo.

A protože dobrých rad není nikdy dost, i my jsme se rozhodli přihodit pár nápadů, jak řidičům ulehčit život.

„Teď máme v Praze zavřenou jednu stanici metra, Jiřího z Poděbrad, a zjišťujeme, že to vlastně není žádný problém. Stačí dojet o stanici dál, vystoupit a ten kousek dojít. Takhle bychom tedy mohli v každé druhé stanici metra postavit podzemní garáž a na metro bychom se prošli,“ přihazuje svůj tip Konstantin Sulimenko.

„Můj nápad je spojit tři ostrovy na Vltavě, mezi kterými stejně už teď neprojede ani šlapadlo, natož loď, do jedné velké plochy. Stejně jsou to taková pochybná místa, kam nikdo nechodí, tak by se místo nich postavily osmipatrové parkovací domy,“ uvažuje Tereza Povolná.