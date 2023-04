Šťastný podcast: Zakažme apríl. Jinak skončíme jako Slovensko

V čem je na tom Slovensko líp než my? A proč bychom měli okamžitě zakázat apríl? Na to odpoví Šťastný podcast ve složení Jindřich Šídlo, Konstantin Sulimenko, Tereza Povolná a Ondřej Lasák.

Politická situace na Slovensku je čím dál zajímavější. V průzkumech opět vede strana Roberta Fica, kterého se Slováci konečně zbavili v minulých volbách – nebo si to aspoň mysleli. Když se ale ohlédneme do minulosti, jak to dělá Jindřich Šídlo, zjistíme, že volby možná ani nemohou dopadnout jinak než vítězstvím někoho hrozného.