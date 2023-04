Šťastné pondělí: Čaputová prohrála. Slovensko se vrací k mafii

Když se Slováci po minulých volbách zbavili jednoho z největších světových alfasamců Roberta Fica, který slovenskou politiku ovládal s přestávkami už od roku 2006, vypadalo to nadějně. Jenže vlády Igora Matoviče a Eduarda Hegera se po téměř celou svoji existenci zmítaly v takovém chaosu, že je teď Slovensko tam, kde bylo.

Je tedy možné, že se dočkáme dalšího vládního angažmá Roberta Fica, který už teď hlásá, že má Slovensko přestat pomáhat Ukrajině? Rozhodně to není vyloučeno.

Měsíce do předčasných voleb prochází slovenská politika dalšími turbulencemi. Pravice se pokouší sjednotit, avšak místo toho vznikají další strany. Do vedení se dere expremiér Robert Fico se svým Směrem.

Jak by to v takovém případě u našich východních sousedů vypadalo, to už vám řekne Jindřich Šídlo v novém díle.