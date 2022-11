Šťastný podcast: Zrušte kraje, žerte maso a řiďte stát jako rodinu

Jaké české kraje by se měly spojit a jaké zrušit? A kolik zaplatil stát za masožravou reklamní kampaň? Ve Šťastném podcastu to všechno komentují Jindřich Šídlo, Konstantin Sulimenko, Tereza Povolná a Ondřej Lasák.

„Třeba Ústecký a Moravskoslezský kraj,“ reaguje souhlasně Konstantin Sulimenko, „nebo udělat krajovou osu Praha-Brno-Plzeň, takzvané spojenectví piva, akorát tam nesedí to Brno.“

„Přemýšleli jsme o tom, jestli nemáme kusy některých krajů nabídnout Německu a Rakousku. Proč máme mít Karlovarský nebo Ústecký kraj? Nebo část Jihomoravského a Jihočeského – stejně tam všichni pracují v Rakousku, tak proč tyhle oblasti máme řešit jako daňoví poplatníci z centra země? Navíc, jak jsme zvyklí, bychom se těch kusů území vzdali, Rakušané a Němci by je obsadili a zvelebili a my bychom je pak podle národních zvyklostí mohli za pár let vyhnat,“ navrhuje Šídlo.