Obelhal investory svou pozitivní energií. Příběh pádu krypto „miliardáře“

Je mu pouhých 30 let, vystudoval prestižní MIT a donedávna byl miláčkem médií, protože měl za sebou krásný příběh. Stylizoval se do podnikatele, který by se nejradši rozdal. Prosazoval filozofii efektivního altruismu, se kterou přišel do styku právě během studií. Což ve zkratce znamená, že člověk by měl dělat co nejvíce dobrého pro ostatní ve smyslu, že pokud vydělá hodně peněz, tak by je efektivně rozdával slabším. Tím se veřejně prezentoval a média ho proto milovala. V době svého největšího úspěchu byla hodnota jeho aktiv 26 miliard dolarů.