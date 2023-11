Typicky ženská nehoda. Proč se mužů „učůrnutí“ ze stresu netýká?

Zvedání a nošení těžkých břemen, kašlání, smích, a dokonce i běh nebo skákání na trampolíně. To jsou situace, které mohou ženě přivodit takzvanou stresovou inkontinenci, kdy si, lidově řečeno, „učůrne“. Ale co muži? Jak to, že jim taková nehoda nehrozí?

Specializací Jana Kestřánka je urogynekologie, proto je v rozhovoru řeč převážně o ženské močové inkontinenci. Není to marginální záležitost – kolem čtyřicítky trápí únik moči každou pátou ženu, kolem šedesátky už je to téměř každá druhá. Není to sice smrtelná nemoc, přesto jde o lapálii velmi nepříjemnou, ba někdy až život omezující. Málokomu se chce chodit do společnosti, když nikdy neví, kdy ho „to“ přepadne.