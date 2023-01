Až banky zase zapnou tisk peněz, svezte se na něm taky, radí ekonom

Až na dveře zaťuká recese, centrální banky nás patrně zase zasypou penězi a i trhy budou profitovat, domnívá se ekonom Dominik Stroukal. Nejlepší investice jsou podle něj ty do bank, technologické akcie by zatím nechal spát.

„Čeká nás špatný rok. Minimálně v tom střednědobém výhledu všichni čekáme, že projdeme technickou recesí. Čekáme, jestli se přelije i do recese zisků, do vyšší nezaměstnanosti. Ale možná je to dobré proto, že na to bude reagovat měnová politika, která by nás mohla ode dna vystřelit,“ míní ekonom Dominik Stroukal z Metropolitní univerzity Praha.

Kvantitativní uvolňování, tedy pumpování nových peněz do ekonomik, si centrální banky ve velkém vyzkoušely po velké hypoteční krizi a poté během pandemie covidu-19. „Sice tomu moc nefandím, ale dá se čekat, že se ty procesy zapnou. A pokud se zapnou, proč se na tom nesvézt. Je to přítok peněz, který trhy vystřelí nahoru. To je moment, na který bych já třeba čekal,“ řekl ekonom v podcastu Ve vatě.

Už teď jsou ceny akcií podle Stroukala dost výhodné. Nízké ceny některých titulů jsou podle něj ideální startovní pozicí pro začátek dlouhodobých investic. Sám Stroukal s nákupy ale ještě vyčká.

Trhy podle něj totiž budou ještě chvíli padat: „Ještě nenakupuju. Pořád spekuluju, že to vychytám líp, ale já nejsem denní trader. Pokud chce člověk vychytat měsíc, kdy to bude nejníž, tak myslím, že ještě přijdou horší měsíce.“

Sledujte tyhle dva ukazatele

Co bude signálem k nákupu akcií? Stroukal sleduje dva hlavní ukazatele. Zaprvé jádrovou inflaci, která ukazuje růst cen, které nejsou regulované, jako potraviny, pohonné hmoty či energie. A zadruhé pracovní trh, zejména data o nezaměstnanosti.

„Když to u jádrové inflace začne být lepší, než jsme čekali, a u trhu práce horší, než jsme čekali, tak se měnová politika začne otáčet a může to být pozitivní pro trhy. V tu chvíli nakupuju,“ vysvětluje Stroukal.

Ve kterých sektorech se rozhlížet, aby investor nešlápl vedle? Podle Stroukala jsou ideální banky. „Banky jsou nejlepší investice na světě. Máš oligopolní razítko na to, abys vytvářel peníze z ničeho. Já jsem velký fanoušek bankovních akcií. To je trh, který je regulatorně ohnutý na to, aby se měl dobře. Fascinuje mě, že někdo je takový troglodyt, že dokáže banku zbankrotovat,“ míní Stroukal.

Technologické akcie podle něj sázkou na jistotu rozhodně nejsou. „Já jsem skeptik. Myslím, že spousta z těch technologických věcí byla nastartovaná, protože peníze byly zadarmo a pak se ukázalo, že spoustu těch věcí nikdo nechce. Tam si pořád nemyslím, že jsme našli dno.“

celou epizodu