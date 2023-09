Exbankéř: Nádherné dluhopisy má Křetínský. Svých protiinflačních se zbavím

I tak ale podle Žalmana přišel čas se s těmito dluhopisy rozloučit. „S protiinflačními dluhopisy je to ještě horší, než to vypadá. Za letošní rok tam bude ještě hezký výnos kolem osmičky podle toho, jak se bude vyvíjet inflace poslední čtvrtletí. Příští rok se ale s výnosem dostaneme někam na čtyři procenta. Možná to bude pět nebo šest, ale osm procent už to nebude,“ uvedl Žalman.