Vlevo dole: Dali jsme dohromady politickou kapelu a neuvěříte, co se stalo

Na Andreji Babišovi zase vládní politici ocenili, že je s ním legrace a vůbec je vynikající komik. „Babiš si to užívá a má radost ze života. A dokáže posouvat věci, i když často divným směrem,“ myslí si Pirát Mikuláš Ferjenčík.

Vzácná shoda nastala u bramborového salátu - salám do něj nepatří, ani kdyby byl z Kosteleckých uzenin. Poslanec Ondřej Matěj Havel (TOP 09) našel skrytého spojence u kolegy z ANO - taky nenávidí hrášek.

Bránila by Jana Černochová Petra Fialu vlastním tělem? Jaké dárky si politici dali? A umí říct lidem do očí, že mají hnusný svetr? To se dozvíte v záznamu z vánoční besídky Vlevo dole. Šťastné a veselé a ať vám nezaskočí!