Vlevo dole: „Myslete na blaho svých dětí.“ Co má Babiš v horoskopu na dnešek

Autoři podcastu Vlevo dole rozebírají, jakou taktiku asi Babiš zvolí a jak to ovlivní výsledek hnutí ANO ve volbách. „Babiš se opět vžil do své role oběti, kterou umí dokonale. A v komunálních volbách z toho může i těžit. Jiná otázka jsou ale volby prezidentské,“ říká Lucie Stuchlíková.

Kauza se až do soudní síně nepropracovávala lehce, před soudcem Janem Šottem nakonec z celé skupiny stojí jen Andrej Babiš a Jana Nagyová. Žena, jež umí Babišovi říct dvě věci, které ho zajímají nejvíc – kde získat jakou dotaci a co mu předpovídají hvězdy.

Není sice známo, co Babišovi před soudem předpověděla jeho kartářka Nagyová, zato víme, co mu na dnešek věští Horoskopy.cz. Je prý vhodný den pro investice do zájmových aktivit dětí. Tak snad to u Babišů dopadne lépe než minule.