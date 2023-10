Vlevo dole: Jak dopadl 28. říjen? Nesmlouvavé hodnocení hlav státu

Prezident Petr Pavel to má za sebou – poprvé udělil státní vyznamenání. Jeho hlavním cílem evidentně bylo vyrovnat se s neblahým odkazem Miloše Zemana. A to se mu povedlo, hodnotí podcast Vlevo dole.

I když – laťka byla tak nízko, že ji v podstatě stačilo překročit. Stačí to? „Prezident v projevu nikomu nenadával, s nikým si nevyřizoval účty. Bylo to trochu od Šumavy k Tatrám a Pavel není nejlepší řečník, což víme od kampaně. Ale celkově to hodnotím pozitivně, líbil se mi optimismus a naděje, které se snaží lidem dát,“ říká Václav Dolejší.