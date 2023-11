Vlevo dole: Vláda nepřežije, pokud nevyřeší drahou elektřinu

„Vláda si proti sobě poštvala rozčílené vlastní voliče a podporovatele z řad podnikatelů. Asi je zaskočily dva momenty. Nejprve premiérovo zlehčování, že to tak dramatické nebude. A následně krčení rameny, že s rozhodnutím nezávislého regulačního úřadu nic moc dělat nemůže,“ komentuje Lucie Stuchlíková.

Podle reportérské dvojice by se Fialův kabinet měl pokusit domluvit s hlavními hráči na energetickém trhu a rozložit skokové zdražení do více let. Zároveň se domnívá, že asi není náhoda, když Česko má v regionu nejdražší nejen elektřinu, ale třeba i bydlení, potraviny nebo v minulosti mobilní datové služby.