Lidé skoupí poslední benziny a emise budou ještě horší, říká šéf Toyoty

Zatímco registrace nových aut stoupají, počet nových smluv o nákupu naopak zpomaluje. „Trh sice roste o 19 procent, ale to jsou auta, která se prodala v uplynulých měsících a teprve teď se zákazníkům předávají. Pokud budeme sledovat počet podepsaných smluv, jednoznačně se s ostatními automobilkami shodneme, že je tam propad okolo 25–30 procent,“ říká v rozhovoru pro pořad Agenda SZ Byznys Martin Peleška, šéf tuzemského zastoupení automobilky Toyota a Lexus.

Trh podle něj směřuje zpět k tomu, co bylo před covidem. „Aut z výroby je dostatek, automobilky mají naplánovanou další výrobu a vracíme se i zpět k tradičním způsobům kampaní pro zákazníky. Z mého pohledu je to dobře, jsme zpět ve standardním obchodním konkurenčním prostředí,“ dodává Peleška s tím, že dnes už je i většina modelů skladem.

„Ta poptávka je aktuálně nižší, než bychom očekávali. Není nižší jenom v České republice, ale i v Evropě. Já osobně si myslím, že je to z toho důvodu, že jsme to vzali za špatný konec. Místo toho, abychom zdůrazňovali kvalitu, jízdní vlastnosti a důležitost nulově emisního provozu, v České republice jsme šli spíše přes hrozby, penále, vyhrožování a dali jsme tomu nálepku diktát z Bruselu, což vytváří takový pocit revolty,“ říká Peleška.

Dalším aspektem zůstává cena, která je stále vysoká. „Záleží na segmentu a technických parametrech auta, ale myslím si, že pokud by bylo dostatečně funkční elektrické auto někde kolem 550–600 tisíc korun, mělo by úspěch,“ říká Peleška.

Právě za tolik chce teď v Německu vyrábět své vozy Tesla. A s nižší cenou chce přijít také čínská automobilka BYD, která postaví svůj evropský závod v Maďarsku. Podle Pelešky ale i tyto nové značky budou muset časem s cenou nahoru. Stejně jako tradiční automobilky totiž budou muset investovat do distribuční, servisní a dealerské sítě a kvality služeb zákazníkům.

Mezi lety 2030–2034 totiž podle něj poletí prudce nahoru prodeje konvenčních aut, protože mnoho zákazníků si bude chtít koupit poslední auto s konvenčním motorem. „Po roce 2035 pak do naší části Evropy budou putovat lehce ojetá nebo téměř nová konvenční auta ze západní Evropy,“ dodává.

Další paradox podle něj nastane u evropských automobilek v oblasti spalovacích motorů. „Zejména pro evropské automobilky s vidinou ukončení spalovacích motorů určitě nemá smysl investovat další miliony eur do vývoje lepších benzinových motorů. Tudíž se tato technická evoluce zastaví v současné době. Pokud má někdo nový benzinový motor, bude ho ve svých modelech používat dál,“ dodává Peleška.

Už dnes je přitom ale průměrné stáří vozového parku v Česku více než 16 let – to znamená, že i dlouho po roce 2035 budou jezdit v Česku vozy s technologií z roku 2020. „To je paradox naší snahy o to, abychom snížili emise,“ myslí si Peleška.