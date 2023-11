Expert: Náklaďákům hrozí přísné euronormy. Pokud projdou, všechno zdraží

Evropská komise chtěla pomocí normy Euro 7 omezit emise automobilů. Nakonec se však na stole objevil kompromisní dokument, který byl nejen pro Českou republiku, velkého kritika původního návrhu, přijatelný. Automobilky by tak měly snižovat emise nových vozů méně a zároveň by měly mít na přípravu změn delší dobu.

„Evropská komise tam předložila první návrh, který byl velice striktní a velice agresivní. Teď došlo k prvním pozměňovacím návrhům, ale i tam je to obrovský tlak. Pokud se ale budeme bavit o nákladních automobilech, je tam závazek snížit emise CO2 do roku 2030 o 45 procent. Do roku 2035 pak o 65 procent, ta v roce 2040 o devadesát procent,“ říká v pořadu Inside Talks expert na automobilový průmysl Petr Novák z koncernu JTEKT s tím, že stanovené limity jsou velký problém a znamenají obří investice.

„Prvotní návrhy komise byly, že do roku 2030 musí být příměstské a městské autobusy plně elektrifikované. To je šílený závazek i vzhledem k tomu, že příměstské autobusy jsou i v menších městech, kde dnes není žádná infrastruktura,“ vysvětluje Novák.

Podle něj totiž i přes to, že nakonec došlo ke změně návrhu a posunu o dalších pět let, musí být do roku 2035 sto procent městských autobusů elektrifikovaných. „Jestli je to reálné, ukáže čas, ale rok 2035 je šibeniční termín. Už proto, že u nákladních automobilů a autobusů je cyklus uvádění nových modelů na trh delší než v osobních autech,“ říká Novák.