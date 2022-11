Stovky lidí čekaly na zubaře, pacienti ve frontě trávili i noc

Aby některé neprotežoval, vzkázal, že musejí do Mrštíkovy ulice přijít osobně. „Slíbili jsme, že kolik lidí přijde, tolik přijmeme. Kapacita je přesně naplněná. Lidé se dřív po mailech dožadovali přijetí a nešlo jasně určit hranici. Přetěžovali telefonní linku. Nepřišlo mi fér, aby se takto registrovali,“ říká s jednodenním odstupem.

Zvonit do ordinace zkouší i padesátnice Zdeňka. „Bohužel další lidi nepřijímáme. Včera jich bylo osm set,“ slyší od zdravotní sestry.

Žije v Hustopečích a zubaře shání půldruhého roku marně. „Je to děsné. Zatím jsem naštěstí neměla problém. Zuby drží, ale jak dlouho? Člověk neví. Dřív tu byli doktoři a někdy stačilo přijít bez objednání. Vyseděli jste si hodinu a doktor vás vzal. Teď vám může hlava upadnout a nikdo se nepostará,“ popisuje situaci.

Před ordinací zkouší štěstí také osmdesátník Jan Raus z nedalekých Vranovic. Jak říká, za zubařem do Hustopečí dojížděl možná čtyřicet let. „Byl tady včera snad celý okres, já o tom bohužel nevěděl. Zubaře sháním už asi rok. Byl jsem v Břeclavi, Brně. Zubařství je žhavý obor. Píšu si s pojišťovnami. Nikdo vám neřekne nic,“ vypráví o trampotách se zubaři.

Jeho manželka špatně chodí, oba nemohou specialistu sehnat. „Zatím neřešíme nic kritického, ale ženě vypadl zub. Má to zlomené. Jen čeká, kdy ji rána začne bolet,“ dodává důchodce.

„Máme inzeráty na sociálních sítích, v katalogu lékařské komory, ale nikdo ani nezavolá. Když jsme dřív kompletně vybavenou ordinaci k pronájmu nabídli, tak se aspoň někdo přijel podívat, ale dneska je to úplně jinak,“ vysvětluje majitel budovy a zubní technik Pavel Gratcl.

Tři zubní lékaři, kteří se starali o necelých deset tisíc pacientů, na jaře odešli za nabídkami z okolních obcí. „V dnešní době dostanou všechno na zlatém podnose. Města a obce se je snaží získat nově vybavenými ordinacemi, nájmem za korunu, služebními auty a byty. Když ani tak není o pozice zájem, nabízejí pozemky a hrubé stavby. Udělají prostě všechno pro to, aby si je získaly,“ popisuje.

Zubař je tady klenot. A obce se o něj doslova perou. „Jako starostka nemůžu nic přikazovat soukromým zubařům. O motivaci pro lékaře jsme diskutovali s našimi právníky. Řeknu příklad: Nabídnu 2 miliony dětskému lékaři, dám mu služební byt. A co řekne ten další?“ namítá.

Po úterní zkušenosti budou ve staronové koalici dál zvažovat, jak zubní lékaře a praktiky do města nalákat.

V šestitisícovém městě nyní ordinují jen tři zubaři. Je mezi nimi Klára Kočicová. V její čekárně sedí čtvrt hodiny před polední přestávkou čtyři pacienti. K situaci s nedostatkem zubařů se světlovlasá doktorka vyjadřovat nechce. ,,Radši vám k tomu nic neřeknu, protože bych musela být sprostá. Zeptejte se vlády. Ti by ten problém měli vyřešit. Já s tím nic neudělám,“ říká rázně.

Úterní dav tvořili zájemci z celé jižní Moravy. Neustálou poptávku řeší i Kuča. „Někteří lidé si reálně klekají na kolena, abych je vzal. Nosí dárky, samozřejmě je nepřijímám. Bohužel i my máme pracovní dobu. Nejsme nafukovací,“ omlouvá se.

Nad frontou v Hustopečích se pozastavuje i prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. „Tak to má být podle našich zvláštních zákonů být. Nový lékař má brát lidi, jak přijdou. Pokud je někde nový, fronta je nevyhnutelná. Popravdě, jsem rád, že to většina stomatologů ignoruje. Lidé by se měli hlásit u pojišťoven, předat lékařům adresu a ne tahle nedůstojná estráda,“ reaguje na Twitteru. Podle něj je však zubařů v Česku dost.