Komentář: Jako 10 Čapích hnízd. Babišův slovenský trik si říká o pozornost

Je přece vedlejší, že Babišův holding předvedl takovou opovážlivost na Slovensku. Důležité je, co se stalo. Poslanec a tou dobou už jednou nohou vicepremiér a ministr financí šéfoval – nebojme se to pojmenovat – podvodné akvizici, díky níž si vzal to, co chtěl. Navzdory pravidlům, jak potvrdil slovenský antimonopolní úřad.