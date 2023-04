Bydlí v ulici, která nemá jméno. Nemůžeme si ani vyřídit doklady, stěžují si

„Nastěhovali jsme se do novostavby v Letňanech, máme tady domeček. Máme se sousedy i čísla domů, ale chybí názvy ulic,“ říká pro Seznam Zprávy Valerie, novopečená obyvatelka pražských Letňan.

Její zbrusu nový dům stojí v ulici, která by zanedlouho měla nést jméno leteckého konstruktéra Karla Dlouhého, hlavního autora slavného větroně L-13 Blaník. Jenže z pohledu úřadů zatím ulice žádné jméno nemá.

„Představte si, že bydlíte v ulici beze jména. Nemůžeme nic. My si nemůžeme obnovit doklady, nemůžeme si nic objednat, nemůžeme zajistit odvoz odpadů, zaregistrovat vodu, energie a tak dále. Je to prostě katastrofa,“ stýská si.

„Od developera jsme nejdřív dostali informaci, že to bude vyřešené někdy v listopadu 2022, ale už je duben 2023 a pořád nic,“ dodává.

„V Česku jsem si chtěl nahlásit trvalý pobyt, ale není to možné. Úřad Ministerstva vnitra mi vysvětlil, že můžu podat žádost, ale oni ji nemohou přijmout, protože v ní nebude vyplněné jméno ulice. Stejné číslo má v Praze i jiný dům, takže ta adresa není jedinečná,“ popisuje Rado.

„Kolaudace našeho domu byla v polovině prosince. Když nám developer oznamoval, že už je zkolaudováno, tak dodal, že je tam ještě takový malý problém, že není zvoleno vedení Prahy a že ještě chvíli potrvá, než ulice dostane oficiálně svoje jméno. Měli jsme pocit, že to bude v řádu týdnů, ale pořád to není vyřešené,“ říká Rado.

Většina komisí tak byla znovu ustavena až letos na přelomu března a dubna. Jsou to třeba komise pro sport, pro školství nebo pro sociální politiku.

Zřízení dalších komisí, například protidrogové komise nebo komise pro klima, má Rada projednat v pondělí 24. dubna. Na programu je i pojmenování veřejných prostranství. Místní názvosloví patří podle koaliční smlouvy do kompetence primátora Bohuslava Svobody (ODS).

„To se občas stává, že se to zpozdí, ale to není žádný problém. To ta komise vyřeší,“ reagoval Svoboda na dotaz Seznam Zpráv.