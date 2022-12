„Dárky? Chci hlavně vidět tátu.“ Ukrajinci na první Vánoce v Česku

Patří mezi ně Oksana. S příbuznými si běžně dávala kuťu, tedy sladkou obdobu českého kuby. Pekli makové koláče, pirožky. „Nedávno jsem se zeptala synka, co si přeje k Vánocům. Řekl mi, že chce domů, že chce, aby ho navštívili bratři a kamarádi, aby si společně hráli, zatímco dospělí sedí u stolu. To tady ale nejde,“ vysvětluje.

Letošní svátky poprvé stráví bez maminky, která zemřela při jarním obléhání Mariupolu. „V duši jsem stále malá holčička. Vánoce jsou pro mě pohádka, zázraky. Vždycky jsem měla tajná přání, o nichž jsem tušila, že se neuskuteční. Před každým novým rokem si říkám, co na tom předešlém bylo špatného. Na to špatné chci vždycky zapomenout a do toho nového si vzít jen pozitivní věci,“ říká odhodlaně.

Do nového roku si přeje další pokroky v novém domově. Od ledna nastupuje na kurzy češtiny od úřadu práce. S rodinou by si chtěla najít byt a také práci blízkou její dřívější profesi. „Největším přáním každého Ukrajince je, ať válka co nejdřív skončí. Věřím, že to tak bude,“ hledí směrem k roku 2023.