Expert: Zabití Zavahrího je také demonstrace síly, hydře doroste nová hlava

Pokračuje se v monitorování jeho pohybu, ale už se vymýšlí způsob, jak by to šlo provést. Třeba pokud byste využili chytrou bombu, tak se zvažuje, jaké je riziko kolaterálních ztrát. Stejně tak, jaká je šance na úspěch, pokud byste vyslali na tento úkol speciální jednotku. Jestli budou v nebezpečí.

Určitě se musí zohlednit také míra rizika pro vojáky. Nikdo by vás neměl poslat do akce, která má šanci na úspěch jedna ku deseti. Šance na přežití musí být výrazně vyšší. Murphyho zákony totiž v případě nasazení speciální jednotky samozřejmě fungují. Je nutné tedy zvážit všechny možnosti, protože co se má pokazit, to se také pokazí.