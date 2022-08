Možný umíráček pro Al-Káidu. Analytici o osudu sítě po likvidace šéfa

Operace proti lídrovi Al-Káidy Ajmánovi Zavahrímu představuje nemalé vítězství pro americkou vládu, pravděpodobně však příliš nezmění fungování teroristické sítě, která je čím dál více decentralizovaná. Takové ohlasy zaznívají od analytiků a médií ve Spojených státech poté, co Američané za použití dronu Zavahrího zabili v jeho skrýši v Kábulu. Komentátoři zároveň zdůrazňují možné vazby afghánské vlády hnutí Tálibán na Al-Káidu, které americká operace nastínila.

Další analýzy hovoří o vítězství pro celou vládu současného šéfa Bílého domu Joea Bidena. „Smrt Zavahrího je důležitým momentem pro Bidena a jeho rozviklané prezidentství. Mohla by pomoci potlačit bolestné vzpomínky na chaotický americký odchod z Afghánistánu,“ píše ve svém článku televize CNN.

Pokud jde o důsledky pro Al-Káidu, experti na boj proti terorismu podle deníku The New York Times (NYT) mají za to, že Zavahrího smrt nebude mít na její „každodenní“ chod velký vliv.