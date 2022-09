„Hloupý a zbytečný,“ kritizuje opozice Fialův televizní projev

Kritizoval také vyjádření premiéra, že se lidé nemají ostýchat a hledat, jaké ze sociálních opatření v rámci „deštníku proti drahotě“ by jim mohlo pomoci. „Ještě se v projevu chlubí tím, že zvýší množství občanů závislých na sociálních dávkách. Byl to hloupý a zbytečný projev a vláda by měla podat demisi,“ dodal Okamura.