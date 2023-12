„Hodiny jsme čekali na ploše bez vody i jídla.“ Cestující se do Londýna nedostali

„Dnes ráno jsme pak nastoupili do letadla v sedm hodin. Letadlo maximálně popojelo po dráze, ale v 11 hodin nás nechali vystoupit,“ uvedla Komárová. Podle ní byly podmínky cestujících víc než nevyhovující. „Nedostali jsme nic k jídlu, ani vodu, tak nás poslali koupit si na letiště jídlo. Ve 14 hodin jsme znovu nastoupili do letadla. Opět v něm není voda a sedíme tam ještě v tento moment. Je 19 hodin. Už jsou i lidé, kteří z toho kolabují,“ popisovala Komárová.

Co se ale stalo, že společnost British Airways let neposlala do vzduchu, nedokáže Divíšková říci. „Mohu komentovat jen provozní věci a k tomuto mohu jen říci, že let byl před chvílí zrušen z důvodu limitu posádky, o tom rozhoduje sám dopravce.“ I v otázce podávání vody a občerstvení odkazuje mluvčí letiště na konkrétní firmu, která má věc na starost. „O cestující se stará handlingová společnost Menzies.“