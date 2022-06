„Já se mu vyhýbala,“ říká o vyloučeném členovi šéfka TOP 09 Pekarová

Z veřejně dostupných informací vyplývá, že byli v kontaktu s Michalem Redlem, který je obviněn ze závažné trestné činnosti. A to v situacích, kdy o trestné činnosti mohli vědět, pak by však i na ně platila oznamovací povinnost směrem k policii. Nechci, aby dobré jméno TOP 09, stovek jejích členů a jejich dobré práce v politice, kazila kauza dvou členů. V politice jde totiž často i o to, jak dané věci vypadají, nejen o to, co je či není trestné.