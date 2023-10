„Jste tu první, jako v roce 1948.“ Lipavský navštívil Izrael, domů veze 34 Čechů

Do Tel Avivu přiletěl v úterý v podvečer z Ománu, kde proběhlo jednání EU s arabskými zeměmi Zálivu. Cesta byla do posledních momentů utajovaná z bezpečnostních důvodů. Izrael je ve válce s teroristickým hnutím Hamás od mohutných sobotních útoků vedených z Pásma Gazy.

Do Prahy s sebou ministr vládním speciálem veze také 34 Čechů, kteří v Izraeli uvázli.

Do Izraele se s ním přesunula také česká velvyslankyně Veronika Kuchyňová Šmigolová, která před uplynulým víkendem přijela do Prahy na plánované společné zasedání vlád Česka a Izraele. To ale zhatil právě teror v Izraeli.