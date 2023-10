Masaryk, Havel, Zeman. Kde se bere česká „obsese“ pro Izrael

Jeruzalémský válečný štáb se ale bude nepochybně moct spolehnout na jeden bod na mapě Evropy, a to i když půjde opravdu do tuhého. Na Prahu a její politiky.

Česko je dlouhodobě jednou z nejvíc proizraelských zemí na světě. Může za to Tomáš Garrigue Masaryk, spojenectví s Washingtonem a místy i antiislámský populismus. K poslednímu jmenovanému pojítku patří samozřejmě dodatek: bohužel.

„Česko a Izrael pojí symbolické momenty, kdy se prolínaly československé a židovské snahy o nezávislost a emancipaci a do jisté míry vývoj v obou zemích kopíruje budování demokratického spravedlivého státu,“ popisuje Schneider, co Izrael a Česko na dálku drží tak dlouho pohromadě.

Když Čech přijede do Izraele a otevře se mu, může se tam opravdu cítit jako doma. Snad v každém větším městě najde Masarykovu ulici. První československý prezident byl první státník, který navštívil židovská sídla v tehdy ještě britské Palestině, a jeho syn, ministr zahraničí Jan Masaryk byl u ojedinělých dodávek zbraní bránícím se Izraelcům, když je hned po vyhlášení nezávislosti napadly sousední země.

Jsou tam místní, kteří mají kořeny ve středu Evropy, jiní si zase vzpomenou na to, že to byli Čech a Slovák - Jan Kubiš a Jozef Gabčík - kdo v Praze spáchali atentát na hlavního plánovače holokaustu Reinharda Heydricha. Pojmem je v Izraeli i Václav Havel, který obnovoval vztahy mezi čerstvě demokratickým Československem a židovským státem hned zkraje roku 1990.

Podle Schneidera má podobně jako v minulosti Česko stát při Izraeli i v následujících těžkých týdnech. „První reakce na aktuální útoky Hamásu jsou z pohledu Izraele podpůrné, ale s tím, jak bude pokračovat odveta, se dá čekat, že i mezi spojenci porostou kritické hlasy. Podle mého názoru česká podpora má být vytrvalá a trpělivá, i když to třeba nebude populární. Je to pro nás důležité z hlediska hodnot i našich zájmů,“ říká Schneider, který podle svých slov vůči Izraeli zastával coby diplomat politiku kritické solidarity. Té se podle něj má Česko držet i nadále.

Současnost na geopolitické mapě, do které přichází konflikt mezi Palestinci a Izraelci v dlouho nevídaném měřítku, je ale méně romantická než výše popsaná nostalgicky zastřená historie česko-izraelských vztahů.

Izraelsko-palestinský mírový proces je už dlouho oboustranně zamrzlý, čímž trpí zejména palestinští civilisté, a svět to vidí. V Izraeli se na vládnutí podílejí strany, které nelze z evropského pohledu vidět jinak než jako krajní pravici. Podporu Izraele zejména na západě Evropy ale také drolí snaha politiků získat na svou stranu silné domácí muslimské komunity, které i v nové domovině reprodukují protiizraelské nálady.

A mladé nastupující generace, mající mír a solidaritu jako hlavní politickou prioritu – jako všechny mladé generace před nimi – už holokaust, který předcházel vzniku nezávislého židovského státu, znají jen jako kapitolu v učebnicích dějepisu. A dalo by se pokračovat v popisu geopolitických kulis. Svět se prostě mění.

V Česku ale jde zatím proizraelská štafeta z ruky do ruky spolehlivě. Po Václavu Havlovi, který se ještě krátce před svou smrtí v roce 2011 stal tváří mezinárodní kampaně proti snahám bojkotovat Izrael, ji převzala ODS, za levicové vlády v čele s ČSSD tuto kartu hrál či spíš tlačil prezident Miloš Zeman.

„Odsuzuji teroristické útoky na Izrael. Myslím na nevinné oběti násilí a přeji izraelským přátelům co nejrychlejší zvládnutí situace a naplnění jejich ambicí žít v míru a bezpečí. Česká republika v tomto úsilí vždy plně stála a bude stát za Izraelem,“ uvedl ostatně hned v sobotu ráno premiér Fiala. V pondělí pak rovnou zvedl citlivé téma přesunu české ambasády do sporného Jeruzaléma.

Otázka je, jestli i tentokrát bude pro českou veřejnost srozumitelné, až Fialova vláda bude stát po boku Izraele i ve chvílích, kdy obrázky z nelidských útoků teroristů z Hamásu nahradí v médiích vyobrazení tvrdých izraelských operací. Může to být další složitá komunikační lekce pro tuto vládu. Protipólem přitom nebude politická opozice, ale spíš ta část společnosti, která nemusí přijímat vychýlení se od středního proudu evropské politiky.

„Na vině“ není jen měnící se svět a kulisy těchto změn, výše popsané, a rostoucí vliv mladší generace, které zápasy o podobu české demokracie z 90. let, jejichž součástí je i proizraelská „úchylka“, nedojímají.

Srozumitelnost proizraelské politiky mohla v Česku negativně ovlivnit i léta s Milošem Zemanem. Ten byl bezpodmínečným obhájcem Izraele a v Jeruzalémě to jistě zcela pragmaticky vítali, ale zároveň tuto vazbu - z českého pohledu - vytrhl z její zdejší demokratické tradice. Provázal ji s protimuslimskými emocemi, na nichž politicky parazitoval. A zasadil ji do kontextu své politiky orientované na autoritářské režimy, včetně arcinepřítele Vladimira Putina, a systematického rozechvívání české společnosti v zahraničněpolitických otázkách. To všechno dohromady mohlo zejména mladší generaci upevnit v názoru, že proizraelské postoje jsou nějaký přežitek, který nestojí ani za hlubší zamyšlení.