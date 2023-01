Absolventi VŠE píší ministrovi: „Ševčík ohrozil nestrannost školy“

„Existuje mnoho důkazů, že docent Ševčík dlouhodobě a opakovaně poškozuje dobré jméno VŠE, naší alma mater, a tím systematicky škodí i nám, jejím absolventům. Nečinnost samotné VŠE a selhání jejího vedení při řešení dlouhodobého porušování zákonů ze strany jejího vedoucího pracovníka je neomluvitelná a dávno přestala být její vnitřní záležitostí. VŠE jako veřejná vysoká škola je financovaná ze státního rozpočtu, z peněz daňových poplatníků, a proto by měla dodržovat zákony této země,“ stojí v dopise absolventky Zuzany Valentové, k níž se připojilo dalších sedm bývalých studentů VŠE.

„Z tohoto důvodu žádáme vás, pane ministře, abyste využil svou pravomoc a pověřil vámi jmenované členy Správní rady VŠE, aby projednali dlouhodobě nepřijatelné chování děkana Ševčíka a selhání vedení VŠE řešit tento společenský problém, podali podnět k jeho řešení a veřejně se vyjádřili k činnosti VŠE, jak to Správní radě VŠE ukládá zákon,“ stojí v dopise, který mají Seznam Zprávy k dispozici.

Ševčíkovým chováním na loňských zářijových demonstracích se zabývaly univerzitní orgány. Rektor Dvořák uvedl, že Ševčíkovo vystoupení na demonstraci na začátku září nebylo v souladu s morálně-etickými principy školy. Rektor Ševčíkovi své výhrady sdělil a svolal mimořádné jednání Akademického senátu Národohospodářské fakulty, který do funkce Ševčíka na jaře zvolil. Senátoři se ale za Ševčíka postavili. Rektor nejmenoval děkana do Vědecké rady VŠE ani do Rady pro vnitřní hodnocení.