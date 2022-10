Děkan Ševčík po boku dezinformátorů. Rektor se zlobí, tím to ale končí

„My jim ty prachy a moc můžeme sebrat. Můžeme se inspirovat v minulosti v tom 48. roce. Taky existovaly nějaké struktury, které měly nějakou sílu. Pak ale najednou někdo přišel a řekl: Ne, ne, ne. Teď naskáčeme na náklaďáky, vezmeme pušky a přebereme to tady my,“ prohlásil Vrabel, jenž na začátku října nedorazil k soudu, jenž rozplétá jeho mnohamilionové dluhy.

Iniciativa, kterou Ševčík oficiálně podporuje, se netají politickými plány. Hlásá například , že Česko se má „osvobodit od přímé politické poddanosti vůči EU, WHO, OSN“. Přitom letos na jaře po něm rektor univerzity Petr Dvořák požadoval, aby se Ševčík přestal politicky angažovat – v dané době byl ekonomickým expertem politické strany Trikolora.

„Nepovažuji za vhodné, že jako podporovatel tohoto uskupení vystupuje děkan fakulty. Na druhé straně je však třeba vidět i to, že to není přímé spojení ve formě členství v nějaké politické straně či hnutí, na stránkách tohoto uskupení se již neuvádí jako děkan, a každý za sebe může svoji podporu něčemu vyjadřovat,“ napsal Seznam Zprávám rektor Dvořák, který usedl v nově složené vědecké radě fakulty vedené Ševčíkem.

„Ševčík porušil zásady, které rektor přijal v souvislosti se jmenováním Ševčíka děkanem. Rektor má dvě možnosti: buď odvolá Ševčíka z funkce děkana a pokusí se napravit pošramocenou reputaci VŠE, nebo ho neodvolá a on i VŠE budou všem pro smích,“ napsal proděkan Hudík na Twitteru.

Děkan Národohospodářské fakulty, který už na jaře před jmenováním do funkce čelil kritice například za svá proruská vyjádření, na dotazy Seznam Zpráv o spojení s iniciativou podporovanou řadou osob spojených s dezinformační scénou neodpověděl.

Na demonstraci se Ševčík označil za vlastence a zdůraznil, že vystupuje sám za sebe a nereprezentuje názor žádné instituce, organizátoři ho uvedli coby ekonoma. Kritizoval „nezodpovědnou politiku bruselského establishmentu, který nás vtáhl do programu green deal“, cenu energií, vládní řešení krize a v závěru svého vystoupení vyzval k „urychlenému zrušení všech sankcí“ vůči Rusku, jež podle něj poškozují více české domácnosti než Putinův režim.

„Potvrzuje se to, čeho jsem se obával. Děkan Ševčík svojí přítomností legitimizuje akce proruských kolaborantů. Toto uskupení například zdůrazňuje snahu o ukončení plánovaného ředění národa. Tohle tedy podporuje? Současně rétorika, podle které bychom měli navazovat vztahy s teroristickým státem, který už několik měsíců vraždí na Ukrajině, je naprosto odporná, a to pro jakéhokoliv člověka, natož pak pro někoho v tak významné funkci,“ řekl Seznam Zprávám student Kuneš.

Účast na iniciativě spoluzaložené zadluženým prorusky orientovaným Vrabelem považuje Kuneš za ostudnou a rektorovi vyčítá, že proti Ševčíkovi výrazněji nezakročí. „Jeho vazby na lidi, jako je Vrabel, který si myslí, že Putin je fajn politik, a nejraději by se jel do Moskvy omluvit, považuji za absolutní morální selhání. Rektor sliboval, že Ševčíka odvolá, pokud s těmito aktivitami nepřestane. Nepřestal. Neodvolal,“ dodal Kuneš.

Ševčíkovým chováním na zářijových demonstracích se zabývaly univerzitní orgány. Rektor Dvořák na konci září v tiskové zprávě uvedl, že Ševčíkovo vystoupení na demonstraci na začátku září nebylo v souladu s morálně-etickými principy školy. Rektor Ševčíkovi své výhrady sdělil a svolal mimořádné jednání Akademického senátu Národohospodářské fakulty, který do funkce Ševčíka na jaře zvolil. Senátoři se za Ševčíka postavili.

„Na tomto zasedání svoje výhrady a postoj přednesl. A přestože Akademický senát nesdílel jeho hodnocení veřejných vystoupení pana děkana, byl rektor ujištěn, že již nevzniknou důvody, aby musel znovu nevhodnou formu veřejného vystoupení řešit. Následně rektor o těchto krocích informoval i Akademický senát VŠE. Rektor se současně rozhodl nejmenovat pana děkana do Vědecké rady VŠE ani do Rady pro vnitřní hodnocení,“ stojí v tiskové zprávě rektora Dvořáka.

Nejde však jen o Ševčíkova vystoupení na protivládních demonstracích, ale i o to, že je oficiálně uvedený jako podporovatel iniciativy Česká republika na 1. místě, kterou podporují například i Jakub Netík, jenž je obžalovaný mimo jiné za podporu genocidy, či komunistický kandidát na prezidenta Josef Skála.

Rektor Dvořák s tím nesouhlasí, výraznější kroky směrem k Ševčíkovi ale neplánuje. „Nemám potřebu hodnotit tuto iniciativu ani ty, kteří jsou do ní zapojeni, jen trvám na tom, že děkan fakulty VŠE by do takových uskupení zapojen být neměl,“ sdělil rektor VŠE Seznam Zprávám.