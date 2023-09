Absurdní, uzavřela inspekce kauzu „spiknutí“ ve vojenské policii

Když se před rokem stal náčelníkem Vojenské policie Otakar Foltýn, sestavil na hlídání zakázek speciální tým. Zdůvodnil to tím, že kriminalisté Vojenské policie nejsou schopni závažnou hospodářskou kriminalitu odhalovat a prakticky to nedělají.

Skončilo to nečekaně. Inspekce Vojenské policie začala naopak prověřovat náčelníka Foltýna. A to pro možné zneužití pravomoci úřední osoby, za což by mu v případě odsouzení hrozilo až pět let vězení.