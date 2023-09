Detaily o razii na generálním štábu. Policie sledovala tajnou hru o zakázky

Do doby, kdy se ve skupině kolem lobbisty Michala Redla a politika Petra Hlubučka objevila v rozsáhlém případu Dozimetr na seznamu trestně stíhaných i jména dvou pražských podnikatelů - Jindřicha Špringla a Petra Adama.

Stejná dvě jména jsou i nyní v soudním dokumentu, v němž se zdůvodňuje úterní policejní zásah v kancelářích generálního štábu a na řadě dalších míst – a to i na těch, která jsou se jmény podnikatelů Špringla a Adama spojena.

podle policie slíbil úplatek 500 tisíc Michalu Zděnkovi, členu dozorčí rady dopravního podniku, za zmanipulování půlmiliardové zakázky na pořízení kamer do metra. Zděnek ale nabídku ohlásil policii. Adam týden po razii zemřel, podle vyšetřování policie spáchal sebevraždu.

A v tu chvíli opět nastoupil vyjednavač Špringl. Tesle nabídl, že „zajistí odstoupení vybraného dodavatele Jimi“, a to ze zakázky na pozáruční servis mikrovlnné sítě.

Výměnou za to se s Teslou dohodl na subdodávce pro svou firmu Analogie. Jak dodávají vyšetřovatelé, za finančně výhodnějších podmínek než v původní smlouvě o smlouvě budoucí.

K dispozici měli informace o podkladové dokumentaci či o tom, kdo se do soutěže přihlásí. „Bylo zjištěno, že Petr Adam udržoval dlouhodobé kontakty s vybranými osobami z ministerských agentur. Od těchto osob přebíral informace a současně jim předával peněžní a jiné majetkové hodnoty, jejich původcem byl Jindřich Špringl,“ stojí v dokumentu doslova.

Policie včera kvůli vyšetřování těchto her hledala důkazy také v rozlehlé usedlosti v Hýskově na Berounsku, která podle katastru patří Špringlově společnosti Analogie.

Řešila složitou problematiku radiových sítí, přes něž komunikuje armáda. Včetně informací, kteří dodavatelé nabízejí vhodné technologie. Jednalo se o posouzení z roku 2016 a odborníci v něm upozorňovali, že je potřeba investovat do nových technologií, protože ty současné jsou už zastaralé.

Právě tenhle padesátistránkový dokument dovedl detektivy – společně s dalšími důkazy - k podezření, že IT podnikatelé z kauzy Dozimetr ovlivňovali i zakázky v armádě. A že měli přístup k neveřejným materiálům, z nichž mohli čerpat informace, jaké zajímavé zakázky vojáci chystají a jak budou technicky nastavené.

Kriminalisté dodali, že až do letošního května se Špringl snažil z výběrového řízení vyřadit konkurenční firmu Komo-com.

„Prověřováním byly současně zjištěny skutečnosti zakládající podezření, že Jindřich Špringl přinejmenším ve vztahu k řediteli společnosti Komo-com nabízel obchodní spolupráci na zakázce výměnou za to, že společnost Komo-com nepodá v zadávacím řízení vlastní nabídku,“ dodávají kriminalisté.

Jednak to potvrdili zaměstnanci sousedních kanceláří a reportér Seznam Zpráv osobně zjistil, že na chodbě u kanceláří Komo-com hlídkují tři muži v civilu. Po otázce, zda tam probíhá policejní akce, zašel jeden z nich do kanceláře a po návratu uvedl, že to „nemůže potvrdit, ani vyvrátit“.