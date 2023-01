Bývalý velvyslanec nahrává ruské propagandě. Stát ho propustil kvůli úsporám

Podle ředitele výroky Druláka s propuštěním nesouvisí a instituce jen kvůli úsporám zrušila pozice několika výzkumníků. Sám Drulák ale krok označil za účelový. „Ústav mezinárodních vztahů se mě potřebuje zbavit. Proč, to já nevím, to se zeptejte jich,“ řekl Seznam Zprávám Drulák.

V reakci na výtky si ale Drulák najal advokátku a nynější senátorku Janu Zwyrtek Hamplovou. Ta je dlouhodobě spojena s dezinformační scénou. „Já jsem na označení dezinformátorka hrdá, protože to považuji za ‚lidé, kteří hovoří pravdu,‘“ řekla po zvolení Seznam Zprávám. S ní podle svých dřívějších slov Drulák bojuje za svobodu slova a pokouší se soudně dosáhnout zrušení vytýkacích dopisů. První stání by mělo být v březnu.

Drulák se výtkám brání a označuje je za nehorázné. „Je to pokus o zastrašování ze strany Ministerstva zahraničních věcí. Co říkám, mám podloženo fakty. Že ta fakta nějak interpretuji, to dělá každý,“ řekl dříve reportérům. Zároveň se ohrazuje, že by nahrával ruské propagandě: „Nepřijímám noty od Kremlu. Jde mi o český zájem. Ten trpí.“