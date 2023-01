„V Kremlu mají radost,“ sepsul Pojar českou iniciativu Mír a spravedlnost

„Jsem přesvědčený, že kdyby Západ přestal posílat zbraně na Ukrajinu, zahájil by jednání o příměří a maximálně Ukrajinu podpořil, tak by na příměří Rusové přistoupili,“ řekl Seznam Zprávám imunolog, který dle svých slov v iniciativě nepůsobí jako vědec, ale jako angažovaný občan.

„Když Západ nebude dodávat zbraně, tak se tu vytvoří tlak na Ukrajinu, aby si sedla k jednacímu stolu, a jsem přesvědčený, že pro Rusko by to bylo výhodné,“ řekl Seznam Zprávám. „Zkrátka vytvoří se podmínky pro jednání o příměří,“ domnívá se bývalý diplomat, nyní prý už jen důchodce, Jan Kavan.

Politolog a ředitel New York University in Prague Jiří Pehe si v textu iniciativy všímá zejména používání slova mír a právě míru se má vše podřídit.

„Oni chtějí mír, ale to slovo mír je kód, který používal Sovětský svaz už během studené války. Tito mírotvorci používají mír jen v zájmu Ruska. Na Ukrajině chtějí zabetonovat status quo, který je sám o sobě nespravedlivý, protože jeden stát si urval kus druhého státu zcela v rozporu s mezinárodním právem, a tito mírotvorci navrhují přijmout tento nespravedlivý stav a to je pro ně onen mír,“ vysvětluje Jiří Pehe.

Hlavní pisatel textu Matěj Stropnický by rád pod výzvu iniciativy Mír a spravedlnost sebral co největší počet podpisů.

„Je tu hodně lidí, kteří si přejí víc mír než válku a požadují, aby se vláda o to začala zasazovat. Potřebujeme získat podpisy co největšího množství lidí, aby vláda viděla, že to není jen pár lidí, co si něco usmysleli, a musela se tím víc zabývat. Je potřeba tlak veřejnosti nejprve na národní vlády a pak na změnu postoje v Evropské unii,“ přeje si. Ideální počet? Nejméně 50 tisíc podpisů jako při volbě prezidenta, kalkuluje bývalý člen Strany zelených a neúspěšný kandidát do Sněmovny na kandidátce ČSSD.