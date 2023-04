Hokejový boss s Redlem na Mauriciu. „Řešili jsme golf, ne zakázky,“ říká Dědek

„Jo, tam jsme se viděli. Mám tam dům a on tam v určité období jezdil, takže ano, tam jsme se také viděli. Viděli jsme se v uplynulých letech dvakrát třikrát. On tam jezdil se svými kamarády. Známe se z golfu, obchody jsme spolu nedělali,“ řekl podnikatel Dědek Seznam Zprávám.

Dle databáze Hlídač státu sponzoroval v letech 2015 až 2018 hnutí ANO. Na otázky, proč podporoval Andreje Babiše, nechtěl odpovídat. „Proč se mě na takové věci ptáte, to je historie. Na to vám nebudu odpovídat, do politiky se vracet nechystám. To je moje věc, koho sponzoruji, starejte se o sebe. Jestli jste si všiml, hodně podporuji sport,“ řekl Seznam Zprávám Dědek, který v minulém roce podporoval zvolení Aloise Hadamczika do čela hokejového svazu.