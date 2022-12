První společná fotka Hlubučka a Redla z kauzy Dozimetr: pozdrav z pláže

Michal Redl (48 let): Zlínský podnikatel, odsouzený v minulosti za podvody, spolupracovník Radovana Krejčíře. Jeho nástup do vězení odvrátil lékařský posudek, že je nesvéprávný. Od roku 2017 se pohybuje kolem politiků STAN. Podle policie hlava, či jedna z hlav skupiny. Policejní dokumenty hovoří o tom, že rozdával úkoly, rozděloval peníze z úplatků, plánoval machinace se zakázkami. Byl do poloviny září ve vazbě.