Guči mluví v Dozimetru: Exposlanec ODS mi dal 200 tisíc za zakázku ve VZP

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

V pokračujícím vyšetřování kauzy Dozimetr, která v červnu zasáhla až do složení vlády, se objevuje další velmi důležitá postava.

Tentokrát jde o bývalého politika ODS Marka Šnajdra. Jeho jméno padlo podle zjištění Seznam Zpráv při výpovědi obviněného podnikatele Pavla Dovhomilji alias Gučiho, který se rozhodl spolupracovat s policií.

Dovhomilja tvrdí, že mu Marek Šnajdr předal v obálce 200 tisíc korun za to, že ovlivní jednu ze zakázek ve Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Exposlanec Dovhomiljovu výpověď odmítá.

„Nevím, jestli jde o hodně nepovedený žert, nebo snahu mě zatáhnout do nějaké hry. V každém případě je vaše informace absurdní a nepravdivá,“ napsal Marek Šnajdr v sms zprávě poté, co ho o vysvětlení požádal reportér Seznam Zpráv. Odmítl i žádost o schůzku.

„Omlouvám se, ale nevidím důvod se k tomu setkávat.“

Místo „výtlaku“: VZP

Podezření vůči Marku Šnajdrovi se díky Dovhomiljově spolupráci objevilo v další části kauzy Dozimetr, jejíž prověřování se podle zdroje blízkého vyšetřování právě rozjíždí. Jde o tu část případu, kde nejde o ovlivňování zakázek pražského Dopravního podniku, ze které už je obviněno 12 osob, ale o případy spojené s VZP – největší zdravotní pojišťovnou v republice.

Že se o zakázky v této pojišťovně zajímá, naznačila policie už zkraje, když v polovině června zatkla kvůli podezření z machinací v Dopravním podniku skupinu podnikatelů v čele s Michalem Redlem a náměstkem magistrátu Petrem Hlubučkem. V tehdejším usnesení o zahájení trestního stíhání bez dalších podrobností stojí, že skupina využívala i vlivu náměstka ředitele VZP Tomáše Knížka.

Policie také v usnesení o zahájení trestního stíhání uvedla, že skupina podle jejích zjištění vyhrožovala podnikatelům a požadovala jakési výpalné i kvůli zakázkám ve VZP. „Mají vyhrožovat stávajícím dodavatelům VZP ČR, že v případě neposkytnutí této provize prosadí, aby ze strany VZP ČR, konkrétně náměstka ředitele pro informatiku Ing. Knížka, došlo k přezkoumání stávajících smluvních vztahů a k následnému vypovězení smlouvy,“ píše vyšetřovatel.

Marek Šnajdr Má dodnes pověst vlivné postavy českého zdravotnictví s vazbami na pojišťovnu VZP. Exposlanec za ODS působil jako náměstek ministra zdravotnictví a také jako člen správní rady VZP. Trestně stíhán byl v roce 2013 v případu takzvaných poslaneckých trafik. Vyšetřován byl dokonce ve vazbě, ale případ se nakonec k soudu ani nedostal a exposlance musel stát odškodnit. Později se z politiky stáhl a soustředil se již jen na poradenskou činnost. V současné době je Marek Šnajdr obviněn kvůli nákupu lineárních urychlovačů pro Fakultní nemocnici Bulovka za 160 milionů korun. Podle obvinění bylo v této zakázce připraveno až deset milionů korun na korupci. Marku Šnajdrovi však vyšetřovatelé připisují v obvinění přijetí úplatku ve výši minimálně 50 tisíc korun. Šnajdr obvinění odmítá.

200 tisíc v obálce

Ze zmíněného policejního dokumentu ale není jasné, jaké dodavatele mají vyšetřovatelé na mysli ani jak přesně vyhrožování vypadalo. Uvádějí však jména hlavních strůjců nátlaku a těmi podle policie jsou Pavel Dovhomilja s Tomášem Knížkem.

Pavel Dovhomilja však v rozhovoru pro Seznam Zprávy tvrdí, že v případech kolem Dopravního podniku nebo VZP o vyhrožování nešlo, spíš o korupci. „My jsme nikomu vyhrožovat nemuseli, ve chvíli, kdy jsme měli v dané firmě výtlak (schopnost ovlivnit rozhodování ve státní firmě – pozn. red.), chodili za námi sami,“ uvedl Dovhomilja.

Jako konkrétní případ pak popsal osud jedné z největších IT zakázek na VZP. Šlo o takzvanou spisovou službu a právě tady jmenuje zmíněného Marka Šnajdra.

Zakázka za více než sto milionů korun a s názvem „Smlouva o systému pro zpracování dokumentů ve VZP“ byla uzavřena na pět let v roce 2018. Jenže společnost ICZ nebyla schopna plnit jednotlivé fáze zakázky, a tak se pojišťovna rozhodla nejprve vymáhat penále a nakonec smlouvu vypovědět úplně.

Přesně v tu chvíli se na Dovhomilju, jak on tvrdí, obrátil Marek Šnajdr.

„Předal mi obálku, bylo to v autě na Vyšehradě. Chtěl, aby Všeobecná zdravotní pojišťovna odpustila penále firmě, která nedodala službu tak, jak měla podle smlouvy,“ řekl Pavel Dovhomilja v rozhovoru s reportérem Seznam Zpráv.

Své svědectví, například informaci, že v obálce bylo už zmíněných 200 tisíc korun, potom zopakoval policii. Usiluje přitom o postavení spolupracujícího obviněného, kde kromě přiznání je jednou z podmínek to, že bude vypovídat pravdu – a to i v dalších částech případu, které policie zkoumá. Pokud by se ukázalo, že podezřelý usilující o pozici spolupracujícího obviněného lže, dohoda by padla.

Náměstek byl u toho

Seznam Zprávy také Dovhomiljovovo svědectví ověřovaly v kontextu událostí, které se kolem zakázky na spisovou službu ve VZP odehrály.

Pavel Dovhomilja pro VZP zpracovával interní audit IT zakázek, avšak jeho hlas byl pouze poradní. Tvrdí, že Šnajdr podle všeho spoléhal na jeho kontakty s náměstkem Knížkem, do jehož působnosti agenda IT patřila. Takže rozhodnutí, jak bude VZP vůči ICZ postupovat, ovlivnit mohl.

Tomáš Knížek, jak vyčteme z vyšetřovacích dokumentů v Dozimetru, se účastnil porad v konspiračním bytě skupiny Michala Redla a stejně jako další požíval kryptovaný telefon ztěžující tajné odposlechy hovorů. Po vypuknutí kauzy Dozimetr z VZP odešel.

„Proces odstoupení od smlouvy a vypořádání vzájemných práv a závazků za dobu plnění smlouvy byl řešen prostřednictvím odborných týmů sestavených oběma smluvními stranami a následně uzavřen Dohodou o narovnání, která byla řádně zveřejněna v Registru smluv,“ vysvětluje Zdeněk Kabátek, ředitel VZP, který zároveň účast Knížka ve věci ICZ potvrdil: „Pan náměstek Knížek byl jedním z členů týmu na VZP při jednání o ukončení smlouvy s ICZ a následného vypořádání.“

Tomáš Knížek sám na otázky, v nichž si redakce chtěla ověřit Dovhomiljova tvrzení, neodpověděl, i když zprávy se žádostmi o reakci si přečetl. Není tak jasné, jestli nějaké peníze související se zakázkou pro ICZ od Dovhomilji dostal, nebo ne. Vyhýbavě na to totiž odpovídá i Dovhomilja, jehož podle zjištění Seznam Zpráv nadále s Knížkem pojí kamarádské vztahy.

V každém případě lze ověřit, že případ smlouvy s ICZ nakonec dopadl přesně, jak si podle Dovhomiljovy výpovědi Šnajdr přál.

Seznam Zprávy prostudovaly dohodu o vypořádání vzájemných vztahů, kterou VZP a ICZ uzavřely na konci roku 2020. Podle ní VZP stornovala dvě faktury na penále a nahradila je jedinou, v níž stála částka o více než milion a sto tisíc korun nižší. K tomu vrátila firmě i bankovní garanci ve výši pěti milionů korun.

Jen jsme spolupracovali

Akciová společnost ICZ se od podezření plynoucích z výpovědí Pavla Dovhomilji i od Marka Šnajdra distancovala. Že by se aktivně podílela na jeho případném korupčním jednání, odmítá.

„Pan Šnajdr nemá žádný titul za nás jednat, neměl jej ani v době vypořádávání projektu na VZP a nemám žádné indicie se domnívat, že by tak činil a že by byl do projektu na naší straně jakkoli zapojen,“ uvedl předseda představenstva holdingu Dan Rosendorf.

Marek Šnajdr není v orgánech jeho akciové společnosti v rejstříku vidět, Dan Rosendorf však připustil, že s bývalým poslancem skutečně spolupracovala.