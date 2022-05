Tady je Hlubučkovo. Na skále nad mořem sežene byt málokdo

„Tady chcete koupit byt? To těžko, o žádné nabídce nevím, je to tady velmi komunitní. Apartmány si tu spíš pronajmete,“ říká mi vrátný u vchodu v budově dříve slavného hotelu Santa Clara v Torremolinos na jihu Španělska.

„Investuji tam, kde je to výhodné. Ukážu vám fotky, ty byty jsou normální, nic extra luxusního. Mám pocit, že se snažíte o interpretaci, že to byla extrémně výhodná koupě. Nebyla, ceny odpovídají kvalitě,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Klíčovým faktorem je strategická poloha na známém pobřeží Costa del Sol, poblíž pohoří vinoucího se kolem vrcholku Pico Mijas sahajícího do výšky přes 1000 metrů. Deset minut taxíkem na letiště, kam z Prahy létá každodenní linka. Do historického centra andaluské perly Málagy necelých 25 minut.

Co na to místní odborníci? „Very, very cheap (v překladu velmi, velmi levné, pozn. red.),“ usmívá se realitní makléřka Gabriela z kanceláře sídlící v centru města. „V oblasti Santa Clara budou volné byty začínat kolem 500 až 600 tisíc eur. Je to žádaná lokalita,“ dodává.