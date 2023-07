Kajínek dostal pokutu za další dopravní nehodu

Dopravní incident se stal na začátku června. Tehdy vjel Jiří Kajínek se svým vozem značky Mercedes do protisměru a střetl se s jiným autem.

Podle podmínek milosti nesmí Jiří Kajínek do konce května 2024 způsobit úmyslný trestný čin, jinak by se mohl do vězení vrátit. Tato dopravní nehoda tedy jeho pobyt na svobodě neohrožuje.