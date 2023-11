Akademici si „odkláněli“ miliony, univerzita náhle couvá z vymáhání

Byl to skandál, kvůli němuž tehdejší rektor Tomáš Zima zrušil v roce 2019 Česko-čínské centrum na Karlově univerzitě, ač ho sám zakládal.

A to za pořádání univerzitních konferencí o Číně, které byly zaštítěny přímo rektorem a navenek se tvářily jako nezávislá aktivita univerzity.

Nyní však přichází zvrat. Podle zjištění Seznam Zpráv nynější děkan FSV Tomáš Karásek ze soudního sporu vycouval. Soud skončil smírem, aniž by náhradu škody univerzita získala.

„Po vyhodnocení předchozího vývoje, včetně odložení trestního vyšetřování, jsem došel k závěru, že náklady a vynaložené fakultní kapacity na vedení řízení by byly příliš velké a dlouhodobé a šance na úspěch příliš nejistá, než abychom v občanskoprávní při pokračovali,“ napsal reportérům nynější děkan FSV, který byl v době vypuknutí kauzy proděkanem.

„Bylo zjištěno a posléze i doloženo, že přímým nadřízeným i osobám z řad vedení fakulty i vedení ekonomického oddělení fakulty muselo být známo o činnosti předmětného Střediska bezpečnostní politiky s.r.o., přičemž do doby mediálního zveřejnění, které situaci vyhrotilo a mohlo zapříčinit negativní pohled na dobré jméno fakulty, byla činnost osob ze Střediska bezpečnostní politiky brána v potaz jako určitá dílčí forma doplňkové činnosti,“ napsali policisté.

Vyšetřovatelé navíc zmiňují i další okolnost - firmě, do níž za dosud nejasných okolností posílala peníze mimo jiné čínská ambasáda, zároveň svou práci fakturovali i další zaměstnanci univerzity, podle policistů šlo i o „osoby z vedoucích míst“ nadřízené Fakulty sociálních věd. Ta se věnovala i utajenému výzkumu pro české bezpečnostní složky.

Policejní dokumenty zmiňují například nynější proděkanku Malvínu Krausz Hladkou, která dodnes působí i jako zástupkyně ředitele Institutu politologických studií, pod nějž Miloš Balabán s kolegy až do svého odchodu spadal.

Krausz Hladká reportéry odkázala na tiskové oddělení fakulty, stejně jako další oslovení aktéři. S tím, že nejsou oprávněni sami záležitost komentovat. „Sama kauzu považuji za uzavřenou,“ odpověděla na dotazy proděkanka. Není tak jasné ani to, kolik peněz od Balabánovy firmy dostala a za co to bylo.