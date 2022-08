Kauza Dozimetr: Policie se ve spisu zajímá i o Pražské služby

I to je důvod, proč detektivové ve spisu zmiňují dva aktuálně nejvýše postavené muže Pražských služeb. Když policie prováděla domovní prohlídky, hledala v rámci vyšetřování důkazy související s řadou dalších osob a firem.

V jejich výčtu, jak ukazují spisové dokumenty, do kterých Seznam Zprávy nahlédly, figuruje i generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman a místopředseda představenstva Michal Čoupek.

„Pánové Roman a Čoupek zastávají pozice předsedy a místopředsedy představenstva společnosti, tedy jedné ze společností, v jejichž statutárních orgánech Petr Hlubuček působil. Je tedy poměrně logické, že v případě potřeby poskytnou jakékoliv informace, které se týkají působení Petra Hlubučka v Pražských službách. Doposud však žádný představitel Pražských služeb nebyl k podání vysvětlení či předložení jakýchkoliv materiálů, které by se týkaly kauzy Dozimetr, vyzván,“ řekl Seznam Zprávám mluvčí společnosti Radim Mana.

Po komunálních volbách v roce 2018 a vzniku koalice primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) spadly Pražské služby do gesce hnutí STAN, konkrétně pod novopečeného náměstka primátora Petra Hlubučka. Ten dle usnesení rady hlavního města z 15. listopadu 2018 dostal na starost mimo jiné oblast ekologie. Pražské služby se tak staly mocenským revírem někdejšího lysolajského starosty.

Patrik Roman, bratr někdejšího „generála“ ČEZ Martina Romana, šéfuje Pražským službám rekordně dlouho - již od roku 2005. To Michal Čoupek nastoupil do funkce místopředsedy představenstva podniku po volbách v únoru 2019 - ve stejné době jako Hlubuček do čela dozorčí rady.