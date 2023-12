Kauza korupce u silničářů: vyšetřovatelé je zaskočili ve vinném sklepě

Hanák a Malý tvrdí, že do Hlohovce nepřijeli na pozvání Láčíka, ale na seminář zmíněné České silniční společnosti. Jak Seznam Zprávy ověřily, nešlo o akci, jíž by se silničáři zrovna chlubili. Na webových stránkách této společnosti o ní chybí jakákoliv informace. Přitom tato společnost o svých seminářích pravidelně informuje na svému webu už od roku 2006.

„Láčík zajde za Broňou (pravděpodobně Ing. Bronislav Malý, ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje), ten to udělá tam, Petr (Foltýnek) to domluví na severu. Tomanec, že ještě Brno a má to. Láčík, že bude mít 100 milionů a nebude muset nic jiného dělat,“ uvedli policisté do zmíněného dokumentu.

Podle dalšího odposlechu pak Láčík v říjnu 2022 řekl, že má do sklepa pozvané všechny ředitele správ silnic z celé Moravy a že se budou bavit i o zakázkách. „Chtějí tam nastavit, aby to vypisovali plošně, ne jenom jeden kraj. Dá jim pět firem, které jsou konzistentní, a pak by to mělo běžet,“ popsala policie do obvinění slova Láčíka.