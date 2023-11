Říkali mu Česnek. Odposlechy odkryly „kulturu“ obviněných politiků ODS

Několik dní nato pak policisté slyšeli, jak Michal Zácha řešil se svojí přítelkyní, aby mu vložila na účet peníze, které si nechal doma. Zdůvodnil to tím, že je hodně sledovaný a musel by vysvětlovat, kde ty peníze vzal.

A ještě letos v březnu Knobloch připomínal Záchovi, že mu dluží 2,1 milionu, proti čemuž se Zácha ohradil. „Ale my jsme to s Marcelem (Kašíkem) na těch protislužbách vyřídili,“ zaznamenal odposlech Záchova slova. „Aha, tak to jo, to musím zjistit, já jsem myslel, že mi to ještě dlužíš,“ odpověděl pak Knobloch.

Právě Štepánkovi pak v dalším z odposlechnutých rozhovorů popsal Zácha svůj vztah s Knoblochem. „S Robertem to máme taky na vlnách, víš? To je tak, že když on něco potřebuje, tak to jako kámoši, pak má období, kdy kdybys potřeboval i ty s ním něco třeba probrat a on v**e mlčí. Vždycky je nejkrásnější, když on řekne: ‚A tys mi nevolal?‘ P**o, v**e,“ uvedl Zácha.