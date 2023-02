Kdo chce ještě milost od Zemana? Nepočítáme to, tvrdí na Hradě

Miloš Zeman to udělal - a nejen v tomto případě - v rozporu s pravidly, která sám před 10 lety nastavil: žádost o milost nepředal k posouzení Ministerstvu spravedlnosti a pardon udělil i přesto, že Jana Nečasová nebyla nevyléčitelně nemocná.

Kolik podobných případných milostí ještě na Hradě leží? Tedy žádostí, o nichž ví pouze prezident a jeho nejbližší okolí? To není možné zjistit. Stejně jako to, zda je Miloš Zeman případně stihne podepsat do 8. března, kdy mu skončí mandát.