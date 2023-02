Nejedlý o Zemanově diplomatickém neúspěchu. „Hned mu sypali hrách pod boty“

Domluvit si s poradcem Miloše Zemana a jedním z jeho nejbližších lidí Martinem Nejedlým oficiální rozhovor z očí do očí je v podstatě nemožné.

I měsíc před tím, než spolu se Zemanovou érou na Hradě skončí, takovou žádost odmítl. Interview nechtěl poskytnout vůbec. Nejprve reportérce Seznam Zpráv dlouze vysvětloval své důvody, ale nakonec se po telefonu přece jen rozmluvil.

Uvedl například, že za neúspěchy Zemanovy ekonomické diplomacie v Číně mohou ostatní ústavní činitelé. Miloš Zeman byl jako prezident na návštěvě v komunistické Číně pětkrát. Se Si Ťin-pchingem podepsal smlouvu o spolupráci mezi oběma zeměmi, avšak z čínských investic odhadovaných na 95 miliard korun, přišel ve skutečnosti jenom zlomek.

„Proč všichni ostatní chtěli, aby to tak špatně dopadlo? Na každý jeho krok mu vždycky nasypali hrách pod boty,“ říká na to Nejedlý.

Miloše Zemana doprovázel i na moskevských jednáních s Vladimirem Putinem a ví se, že portrét ruského diktátora měl jednu dobu na obalu svého telefonu. O osobní historii Martina Nejedlého, zejména o části jeho života a kontaktech v Rusku, se však ani po deseti letech po boku prezidenta republiky neví všechno.

Za necelý měsíc vystřídá Miloše Zemana nový prezident Petr Pavel a vy odejdete z Hradu. Co budete dělat?

Vrátím se tam, kde jsem byl. Dobře, ne do Lukoilu, ale i vy sama v historii dokážete dohledat, co se o mně psalo. Je tam spousta věcí, které jsem zanechal, a moc se těším, že se vrátím.

K čemu se chcete vrátit? Nebudete aspoň v něčem konkrétní?

Nebudu, protože to zase budete rozebírat na prvočinitele. Nechte mě žít mým životem. Rozhodně nebudu participovat na žádných záležitostech, které jsou pro vás média zajímavé. Mám vlastně to, co jsem se v životě naučil. A rozhodně se v tom budu dál angažovat a živit. A budu krásně vzpomínat na to, že jsem prožil cyklus života s Milošem Zemanem. Ukázal mi svět, který jsem díky němu poznal.

Jak jste se stal jeho poradcem?

V jednom okamžiku, kdy jsme s Milošem Zemanem v životě potkali, rozhodně z mého pohledu neměl tenhle plán nastat. To nikdo neumí predikovat. Miloš Zeman se rozhodl v roce 2008, že založí nějaké občanské sdružení, vznikl spolek Přátel Miloše Zemana, potom strana, a když už jsem tam byl, byl jsem součástí něčeho a byl požadavek i pana prezidenta, abych něco vykonával. Dneska to nazýváme „přítel po boku“ (jde o narážku na slova Petra Koláře z týmu generála Pavla - pozn. red.). Já jsem nebyl přítel po boku, já jsem byl kamarád. Což si myslím, že je strašný rozdíl.

Sypali mu hrách pod nohy

Jak hodnotíte působení Miloše Zemana v čele České republiky? On měl řadu plánů například v rámci ekonomické diplomacie, ale vlastně se mu to nepodařilo.

Co máte na mysli? Čínu?

Ano, například Čínu. Ty slibované investice nepřišly.

Na každý jeho krok mu vždycky nasypali hrách pod boty. Proč všichni ostatní chtěli, aby to tak špatně dopadlo? Nehodnoťme Miloše Zemana. Za dalších 10 let se třeba o něm bude psát úplně jinak.

Vy si myslíte, že to bylo tím, že neměl dostatečnou podporu tady v Čechách?

Přece nějaká synergie musí být ve vládě, v Poslanecké sněmovně i v Senátu. A my jsme rozhodně netáhli za jeden provaz. A rozhodně jsme nedělali žádné úkroky. Miloš Zeman by naši zemi nikdy neprodal. Kdo zná Miloše Zemana, ví, že má vždycky strategii, že je to win win. To je můj názor.

A teď mi promiňte a odpovězte na mou otázku: Pošlapalo Německo nějaká lidská práva, když pan Steinmeier (prezident Německa - pozn. red.) nevolal po zvolení na Tchaj-wan? Určitě mu taky gratulovali, když byl zvolen… To samé Francie, to samé Anglie, vzpomínám si na záběry pana prezidenta Si (Si Ťin-pching, prezident Číny) s anglickou královnou, vzpomínám si na Vítězný oblouk, jak tam na červeném koberci procházel. Proč tenhle paradox vzniká vždycky u nás?

Miloš Zeman sliboval miliardové investice z Číny, a to se nepodařilo…

Paní redaktorko, promiňte mi, teď máme problém, teď už ten telefon položím. Já vám něco říkám a vy mně nerozumíte, anebo nechcete rozumět. To je přesně ono.

Já spíš mám ten pocit u vás.

Ta Čína se dostala do pozice, že druzí ústavní činitelé, začali Zemanovi sypat hned něco pod nohy.

„Jezdili tam všichni“

Ekonomickou diplomacii pan prezident směřoval vedle Číny i do Ruska. Ani toto není úspěšná kapitola jeho prezidentování. Jak to hodnotíte?

Miloš Zeman byl v Rusku stejně jako tam byla Angela Merkelová, stejně jako francouzský prezident, stejně jako Angličané. Všichni s Ruskem jednali daleko častěji než Miloš Zeman. Ty nejlepší demokracie a země, které se učily v té demokracii žít, byly ve vztahu k Rusku daleko aktivnější než Česká republika.

Jsem v jakémkoliv aspektu proti jakékoliv válce na jakémkoliv kontinentu a proti jakémukoliv násilí. To, co se stalo, je něco, co změnilo náš svět. Ale hledat viníky, jak všichni říkají, k tomu se nechci vyjadřovat, já nejsem politik.

Miloš Zeman přeci nebyl nikdy ten, kdo by podlézal nebo podléhal Rusku. Miloš Zeman tvrdě stál na té strategii win win.

A vy ještě jezdíte do Ruska?

Jak bych mohl jezdit teď do Ruska, když tam skoro nic nelítá? Věřte mi, že není v mé povaze říkat něco jiného, než vám řeknu teď. Všechno to, co jsem tam dělal, je součástí mého života. Za celou tu dobu jsem tam poznal spoustu normálních a příjemných lidí, se kterými mám kontakt. Komunikuji s nimi jenom telefonicky. A mrzí mě, že bohužel ty lidi nemůžu vidět. Takže do Ruska nemůžu jet a nemám jak se tam dostat.

Foto: Jan Pospíšil, Seznam Zprávy Asi jedinou možnosti, jak hovořit osobně v minulých letech s poradcem Nejedlým, bylo počkat si na něj na Hradě.

Největší úspěchy Miloše Zemana

Vedle ekonomické diplomacie jsou tu ale i další neúspěšné plány. Minulý týden například vláda rozhodla o ukončení projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe, který byl snem Miloše Zemana.

Když nejsou vizionáři, tak dobře, ať se rozhodnou, že to bude součástí něčeho jiného. Tak se tu zase budou prodávat pozemky na nějaké voltaické elektrárny nebo já nevím na co. Prezident takové úrovně jako je Miloš Zeman měl vizionářství. A jestli oni mu to teďka dělají všechno naschvál… I velké skladatele posypávali vápnem v hrobě, a pak o pár let nebo o pár desítek či stovek let se na ty lidi dívají jako na fenomény. Uvidíme.

Takže máte pocit, že to jsou proti Miloši Zemanovi naschvály?

Já jsem o tom přesvědčený.

A co bylo podle vás největším úspěchem Miloše Zemana za těch deset let, kdy byl prezidentem?

Já si myslím, že největším úspěchem za prvé bylo, že se stal prezidentem v roce 2013. Po té desetileté odluce (míní přestávku Miloše Zemana v politice - pozn red.). A za další, že dokázal ve svém období změnit naši zemi a vytvořit období stabilní vlády. To se týká jak pana Sobotky, tak pana Babiše. Začala tedy alespoň nějaká stabilita této země.

A jakou zásluhu na tom podle vás pan prezident přímo nesl?

Že on uměl komunikovat. Uměl komunikovat s vládou.

Já si tedy vzpomínám, jak na pana premiéra Sobotku ukazoval holí. Ta komunikace tam tehdy neprobíhala dobře.

Ale to už je ta osobní záležitost, kterou zase vy… To je přesně ono. Chcete psát nebo chcete se ptát na něco, co má ratio? Ano, něco se stalo. V nějakých emocích, ale proboha vás prosím, nechme tyhle věci stranou.

Prezident těch, kteří jej volili

A ještě nějaký úspěch byste Miloši Zemanovi coby prezidentovi připsal?

Největší úspěch je, že Miloš Zeman byl prezidentem všech občanů České republiky, kteří ho volili.

Tedy ne všech. Jenom těch, kteří ho volili.

Ale volilo ho prostě v prvním roce, pokud se nepletu 2 600 000 lidí a ve druhém období 2 800 000. Miloš Zeman byl prvním prezidentem, který změnil pohled na formu volby a stal se přímo voleným prezidentem, to si myslím, že je obrovský úspěch.

Ale nebyl prezidentem všech lidí. Sám po té druhé volbě řekl, že ostatní „mají držet ústa“. Nepřispěl právě tím k rozdělení společnosti?

Rozhodně ne.

Když řekl, že druhá část společnosti má držet ústa?

V Americe máme největší demokracii, kterou uznáváme. A jak to dopadlo mezi panem Bidenem a panem Trumpem v poslední prezidentské volbě ve Spojených státech? Tam ta společnost nebyla rozdělená? Nebo jak to chcete jinak postavit? Tak oni dělají špatnou demokracii, paní redaktorko?

Miloš Zeman rozhodně nebyl ten, který tu společnost rozděloval. Rozhodně se nechoval a neměl prohlášení, která jsem viděl za posledních 14 dnů od nově zvoleného prezidenta. A s ‚přítelem po boku‘. Takhle se rozhodně Miloš Zeman nechoval.

Ale když po volbách řekl, že ta část, která ho nevolila, „má držet ústa“, není to přece prohlášení, které by společnost spojovalo…

Nevytrhujte zase nějakou záležitost z kontextu, nevytahujte ji prosím v tom, kde politik, který byl předsedou Poslanecké sněmovny…

Tak to ale bylo…

... byl premiérem téhle země a byl dvě období prezidentem. Berme, že jsou nějaké mezníky. Naše země přešla do přímé volby. A myslím si, že vždycky, když v životě něco začíná, má to spoustu pohledů nebo spoustu negativ i pozitiv. Já říkám - byl to prvně zvolený prezident v tomhle novodobém okamžiku - byl to Miloš Zeman.