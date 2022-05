Problém Nejedlý: Nemá smysl jednat s lidmi bez prověrky, říká Rakušan

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) má před sebou schůzku s prezidentem a jeho experty o bezpečnosti. „Pokud by se expertního jednání u prezidenta účastnili lidé bez patřičných bezpečnostních oprávnění, tedy prověrek, jednalo by se v zásadě o zdvořilostní návštěvu,“ odpovídá však už nyní ministr na otázku, co by dělal, kdyby se schůzky zúčastnil prezidentův poradce Martin Nejedlý.