Nejedlý hájí vstřícnost k Rusku: „Nikdo neviděl do budoucnosti,“ říká

Jeden z nebližších spolupracovníků prezidenta Miloše Zemana Martin Nejedlý se sice v posledních několika měsících novinářům vyhýbá, Seznam Zprávám však poskytl rozsáhlé vyjádření.

Ještě když jej toto pondělí reportérka Seznam Zpráv zastihla na třetím nádvoří Pražského hradu, žádost o rozhovor ignoroval se slovy: „Krásný den. Díky, nashle.“ Nasedl do svého vozu a odjel.

Dva dny poté však redakci odpověděl. Hovoří o tom, proč před válkou na Ukrajině nebyla špatná vstřícná politika Miloše Zemana vůči Ruské federaci. Muž, který má kontakty přímo v Kremlu, dále vysvětluje, proč se necítí být bezpečnostním rizikem pro stát, a proč tedy neuvažuje o odchodu z funkce poradce prezidenta.

Martin Nejedlý toto pondělí na Pražském hradě. Video: Kristina Ciroková, Seznam Zprávy

Prostě nechci mluvit

Ve středu Martin Nejedlý reportérce Seznam Zpráv sám zatelefonoval. Zareagoval na sms zprávu se žádostí, zda by přes původní pondělní odmítnutí přece jen neposkytl rozhovor.

Nejprve obšírně vysvětloval, proč interview poskytnout nechce. „Já jsem nikdy takový nebyl. Za posledních 20 let to nebylo jedinkrát, kdy jsem byl tázán na věci, které nebyly zrovna příjemné, a vždycky jsem odpověděl. A teď mi to opravdu připadá, že prostě nechci mluvit. Ne, že mám co skrývat, prostě nechci,“ uvedl Nejedlý s vysvětlením, že média by každé jeho slovo do „prvočinitelů“ rozebírala a řešila.

Jako příklad zmínil, jak by asi jeho vyjádření využil do svého pořadu na TV Barrandov moderátor a majitel televize Jaromír Soukup, který dříve vedl pravidelné rozhovory s prezidentem Zemanem. „V jednom okamžiku sedával vedle nás a chtěl s námi sedat a chodit s námi za ručičku jako děti v mateřské školce. A teď je to ten největší kritik,“ řekl Martin Nejedlý.

Nakonec však prezidentův poradce souhlasil, že jeho vyjádření redakce zveřejnit může. Ovšem s tím, že povolí už jen jednu otázku. Tou byl dotaz na politiku Hradu směrem k Rusku.

Nikdo nemohl vědět, jak to dopadne

Martin Nejedlý se ohradil proti tomu, že by ovlivňoval názory prezidenta Miloše Zemana na Rusko. „Kdo Miloše Zemana trošičku zná, a myslím, že v naší zemi je hodně lidí, kteří ho opravdu znají, tak ví, že ovlivňovat Miloše Zemana je ve slovníku cizích slov,“ řekl prezidentův poradce.

Miloš Zeman se v minulosti několikrát osobně setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Vždy zdůrazňoval, že „Rusko není náš nepřítel“, přestože Bezpečnostní informační služba roky upozorňovala na nepřátelské aktivity Ruské federace vůči České republice. Zeman například prosazoval, aby do tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany byli přizváni všichni, včetně ruského Rosatomu.

Podle Martina Nejedlého byla tehdejší politika Hradu směrem k Rusku správná. „Naši exportéři vždycky hledali v energetice, v zemědělství, a můžu definovat daleko více záležitostí, ruský trh. Rozumím tomu, že se to nelíbilo, ale je to velmoc. Spojené státy, Čína a Rusko – tenhle bermudský trojúhelník. Pan prezident asi věděl, proč to dělá,“ zastává se poradce Miloše Zemana.

Připomněl i to, jak moc je náš stát závislý na dodávkách plynu z Ruska. „Proboha, vždyť je to dobře pro naši zemi, že někdo alespoň tam s nimi uměl mluvit. Kdybychom tehdy nemluvili, kdo by za nás dělal tu politiku?“ prohlásil Nejedlý bez ohledu na to, že zahraniční politiku českého státu však tvoří především vláda, nikoliv prezident.

Letos 24. února, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu, se vše pro Hrad ve vztahu k Rusku změnilo. Podle Nejedlého takovou situaci nemohl nikdo očekávat.

„Kdyby každý byl Sibyla a měl tu kouli a věděl, jak to v budoucnosti dopadne, rozumím tomu, že by asi ty věci zvažoval. Ale to nikdo neviděl,“ uvedl prezidentův poradce k předválečným postojům Hradu.

To, že na nebezpečí spojené s Ruskem už v minulosti poukazovaly tajné služby, zhodnotil tak, že jsou to ti, co teď tvrdí: „My jsme vám to říkali.“ Podle Nejedlého však měli víc upozorňovat na rizika spojená se závislostí Česka na ruském plynu. „Měli říct: ‚Rychle si vytvořte pro zemi jiné varianty, protože tohle přijde.‘ Ne, teď říkají: ‚My jsme vám to říkali.‘ Ale výsledek je ten, že naši občané, naši důchodci, naši novomanželé budou platit nehorázné ceny za něco, co v jednom okamžiku bude velmi těžké pro náš národ.“

Bezpečnostní riziko nejsem

Martin Nejedlý je sice externím poradcem prezidenta, na Hradě má přesto svoji kancelář a do nedávna vlastnil z titulu této pozice diplomatický pas. Byť nemá bezpečnostní prověrku, účastnil se spolu s Milošem Zemanem i schůzky s ruským prezidentem Putinem.

Kvůli kontaktům Martina Nejedlého v Rusku pak ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) krátce po začátku války na Ukrajině prohlásil, že by měl prezident s Martinem Nejedlým ukončit spolupráci. Připomněl, že na přítomnost Nejedlého v prezidentově blízkosti, už delší čas upozorňuje zpravodajská komunita. „Pokud tento člověk má bezprostřední vliv na pana prezidenta a jeho názory, a vůbec fungování prezidentské kanceláře, tak to v pořádku není,“ řekl v únoru v České televizi ministr vnitra.

Martin Nejedlý se ale necítí být bezpečnostním rizikem. „To samozřejmě odmítám,“ reagoval rezolutně pro Seznam Zprávy a doplnil, že prezident ho za bezpečnostní riziko rovněž nepovažuje. „Já vycházím z toho, co říká pan prezident, a to je pro mě nosné.“

Miloš Zeman se začátkem května svého poradce zastal, když řekl, že zásadně neopouští své přátele. „Pan Nejedlý svým časem pracoval v Německu, pan Nejedlý svým časem pracoval v Rusku. A práce v Rusku byla veřejná,“ uvedl Zeman pro CNN Prima News.