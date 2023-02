Byla to půjčka, říká podnikatel, který zaplatil porsche řediteli drah

Jan Lemfeld je majitelem společnosti Tratec-CS ze severočeského Velkého Šenova.

V pondělí Seznam Zprávy napsaly, že zaplatil v roce 2018 tehdejšímu řediteli Českých drah Miroslavu Kupcovi ojeté porsche a také letenky na dovolenou. A že Tratec-CS ve stejné době získala bez soutěže od drah čtvrtmiliardovou zakázku na modernizaci souprav Pendolino.

V červnu 2019 byl ředitel Kupec odvolán a stejně jako podnikatele Lemfelda ho vyšetřovala policie. Detektivové je chtěli obvinit z korupce, ale nedokázali rozbít obhajobu, že mezi Lemfeldem a Kupcem šlo jenom o půjčku, kterou ředitel státní firmy vrátil.

„Všechno, na co jsem byl dotázaný, jsem popravdě odpověděl. A policie si to měla vyhodnotit. Žádné údaje jsem nezatajoval,“ říká dnes podnikatel Lemfeld.

Jak jste policii vysvětlil, že jste za ředitele Českých drah platil auto a letenky v době, kdy vaše firma od této státní firmy získala zakázku za čtvrt miliardy?

Já jsem to policii vysvětlil podle pravdy a ani nemám informaci, že vyšetřování bylo ukončené.

Tím vysvětlením při výslechu myslíte to, že jste řediteli drah peníze na auto jenom půjčil. A on vám je pak vrátil v hotovosti?

Jsou to dva nebo tři roky zpátky, asi to už nebudu komentovat. Protože nás to poškodilo natolik, že se z toho dostáváme v podstatě ještě dneska.

Dostanete zakázku za 250 milionů na modernizaci pendolin a pak řediteli drah půjčíte na auto? A na letenky? Nemůžete se divit, že v tom policie viděla korupci.

Zakázka byla ještě před celou touhletou kauzou, neměla s tím vůbec nic společného (Poznámka redakce: Zakázka však probíhala v letech 2017 a 2018. V červnu 2018, tedy v průběhu zakázky, podnikatel Lemfeld zaplatil řediteli drah Kupcovi auto a letenky do Říma).

Vy jste měli s panem Kupcem nějaký speciální přátelský vztah?

Znal jsem se s panem Kupcem delší dobu. Ještě než přišel do představenstva Českých drah.

Při prvním výslechu jste řekl, že jste žádné letenky pro ředitele Kupce z firemní karty nekupoval. Stejně tak že jste neplatil auto. Až u dalšího výslechu jste si oba vzpomněli, že letenky do Říma jste pořizoval pro něj i pro sebe a on vám pak peníze vrátil. A že platba 847 tisíc za porsche byla také jen půjčka.

To si nemyslím, to si nevzpomínám, kolik to bylo přesně peněz… Ale já se divím: tohleto by měl být přece policejní spis. Jakým způsobem se média dostanou do policejních spisů? Když jsem je neviděl ani já? Já vás jen poslouchám a mám ústa otevřená.

Společnost Tratec CS z Velkého Šenova je dnes v insolvenci. Zachránit ji má takzvaný reorganizační plán. Tedy očištění firmy od dluhů, tak aby byla zachována výroba.

Vždyť jste to slyšel už dřív i od policie při výslechu, nemusíte mít otevřená ústa.

Dneska je rok 2022. Všechno, na co jsem byl dotázaný, jsem popravdě odpověděl. A policie si to měla vyhodnotit. Žádné údaje jsem nezatajoval, sdělil jsem všechno, co jsem věděl, a doložil všechno, co jsem měl. Každopádně mně tahle kauza v obchodě nepomohla, v podstatě nás dostala do velice těžké situace. Jak osobně, tak i profesně.

Myslíte to tak, že je teď vaše firma Tratec-CS v důsledku téhle kauzy v insolvenci?

Jsem o tom přesvědčen. Přišli jsme o všechny zakázky. Konkurence nás podle mě chtěla dostat úplně ze hry, což se jí povedlo.

Manažeři Dílen pro opravu vozidel, dceřiné společnosti Českých drah, na policii popsali, že jste na ně s ředitelem Kupcem tlačili, ať zadají tuto zakázku na opravu pendolin vaší firmě. Jinak že můžou taky přijít o místo.

Ale to víte že ne.

Vzpomínali na schůzky v restauracích, kde se ten nátlak odehrával.